Traffico Roma del 12-08-2019 ore 08:00
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CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE SIA SULLE STRADE CHE LUNGO LE AUTOSTRADE
ROMANE.
RICORDIAMO ALLORA LA CHIUSURA, SINO A LUNEDI 2 SETTEMBRE, DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, QUINDI A SCENDERE.
CHIUSI ALLORA TUTTI GLI INGRESSI: VIA DELLA PINETA SACCHETTI,
VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE, VIA MARIO FANI.
RICORDIAMO ANCHE CHE FINO ADOMANI 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA
RESTA INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI, PER LAVORI DI
RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI CHE SEGUIRENNO LO STESSO ORARIO DELLA METROPOLITANA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma