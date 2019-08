Traffico Roma del 12-08-2019 ore 08:00

CIRCOLAZIONE PIU’ CHE SCORREVOLE SIA SULLE STRADE CHE LUNGO LE AUTOSTRADE

ROMANE.

RICORDIAMO ALLORA LA CHIUSURA, SINO A LUNEDI 2 SETTEMBRE, DELLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, QUINDI A SCENDERE.

CHIUSI ALLORA TUTTI GLI INGRESSI: VIA DELLA PINETA SACCHETTI,

VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE, VIA MARIO FANI.

RICORDIAMO ANCHE CHE FINO ADOMANI 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA

RESTA INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI, PER LAVORI DI

RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI CHE SEGUIRENNO LO STESSO ORARIO DELLA METROPOLITANA.



AUTORE: MASSIMO GREGORI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma