Traffico Roma del 12-08-2019 ore 09:00

LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SULL’INTERA RETE STRADALE

ROMANA..

RICORDIAMO ALLORA LA CHIUSURA, SINO A LUNEDI 2 SETTEMBRE, DELLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, QUINDI A SCENDERE.

CHIUSI QUINDI TUTTI GLI INGRESSI: VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO

PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE, VIA MARIO FANI.

RICORDIAMO ANCHE I LAVORI DI DEMOLIZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA E

TIBURTINA (VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST) DEL TRATTO SOPRAELEVATO

NEI PRESSI DELLA STAZIONE TIBURTINA.



