Traffico Roma del 12-08-2019 ore 09:00
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LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SULL’INTERA RETE STRADALE
ROMANA..
RICORDIAMO ALLORA LA CHIUSURA, SINO A LUNEDI 2 SETTEMBRE, DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, QUINDI A SCENDERE.
CHIUSI QUINDI TUTTI GLI INGRESSI: VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO
PESTALOZZI, VIA PIEVE DI CADORE, VIA MARIO FANI.
RICORDIAMO ANCHE I LAVORI DI DEMOLIZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA E
TIBURTINA (VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST) DEL TRATTO SOPRAELEVATO
NEI PRESSI DELLA STAZIONE TIBURTINA.
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma