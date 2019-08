Traffico Roma del 12-08-2019 ore 09:30

NULLA DA SEGNALARE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO CHE RIMANE SCORREVOLE

SULLE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE.



RICORDIAMO ALLORA I LAVORI DI DEMOLIZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA

E TIBURTINA (VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST) DEL TRATTO

SOPRAELEVATO NEI PRESSI DELLA STAZIONE TIBURTINA.

RICORDIAMO ANCHE CHE FINO ADOMANI 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA

RESTA INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI

RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.

ATTIVI BUS SOSTITUTIVI CHE SEGUIRENNO LO STESSO ORARIO DELLA METROPOLITANA.

AUMENTA L’OFFERTA SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA;

FRA SAN GIOVANNI E MONTECOMPATRI POTENZIATO IL SERVIZIO METRO DAL 10

AGOSTO: LA FREQUENZA DEI TRENI E’ PASSATA DA 12 A 9 MINUTI E CIRCOLANO DUE

CONVOGLI IN PIÙ.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

AUTORE: MASSIMO GREGORI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma