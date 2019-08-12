Traffico Roma del 12-08-2019 ore 10:00
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NULLA DA SEGNALARE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO CHE RIMANE SCORREVOLE
SULLE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE.
RICORDIAMO ALLORA I LAVORI DI DEMOLIZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA
E TIBURTINA (VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST) DEL TRATTO
SOPRAELEVATO NEI PRESSI DELLA STAZIONE TIBURTINA.
RICORDIAMO ANCHE CHE FINO ADOMANI 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA
RESTA INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI DI
RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA.
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI CHE SEGUIRENNO LO STESSO ORARIO DELLA METROPOLITANA.
AUMENTA L’OFFERTA SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA;
FRA SAN GIOVANNI E MONTECOMPATRI POTENZIATO IL SERVIZIO METRO DAL 10
AGOSTO: LA FREQUENZA DEI TRENI E’ PASSATA DA 12 A 9 MINUTI E CIRCOLANO DUE
CONVOGLI IN PIÙ.
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma