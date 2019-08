Traffico Roma del 12-08-2019 ore 10:30

CIRCOLAZIONE SEMPRE SCORREVOLE SULLE STRADE ROMANE.

UNA SERIE DI INCIDENTI PERO’ POTREBBERO CREARE DEI DISAGI AL TRAFFICO:

LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO, NELLA CORSIA CENTRALE,

ALL’ALTEZZA DI VIA ANTONIO GUARNIERI,

LUNGO VIA AURELIA, IN PROSSIMITA’ DI VIA NICOLO’ V,

SULLA VIA CASSIA NUOVA, NEI PRESSI DI VIA GIOVANNI FABBRONI.

PER LAVORI IN CORSO, CODE SULLA COMPLANARE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-

TERAMO, TRA L’ALLACCIAMENTO AL GRA E LO SVINCOLO DI VIA DI TOR CERVARA, IN

DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:

AUMENTA L’OFFERTA SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA:

FRA SAN GIOVANNI E MONTECOMPATRI POTENZIATO IL SERVIZIO METRO

DAL 10 AGOSTO: LA FREQUENZA DEI TRENI E’ PASSATA DA 12 A 9 MINUTI E

CIRCOLANO DUE CONVOGLI IN PIÙ.



PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: MASSIMO GREGORI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma