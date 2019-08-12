Traffico Roma del 12-08-2019 ore 11:30
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TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DI ROMA.
CODE TUTTAVIA DA SEGNALARE PER LAVORI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTEZZA
VIA DI TOR CERVARA, DIREZIONE TANGENZIALE EST.
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI
DECIMA E CASTEL ROMANO VERSO POMEZIA.
CHIUSA LO RICORDIAMO PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO,
VERSO LA VIA SALARIA.
TERMINE LAVORI PREVISTO PER INIZIO SETTEMBRE.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA FINO AL 13 AGOSTO SULLA
LINEA A DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA TERMINI E
ANAGNINA. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
RESTA REGOLARE IL SERVIZIO TRA TERMINI E BATTISTINI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma