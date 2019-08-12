Traffico Roma del 12-08-2019 ore 12:30
Più informazioni su
TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA TRA VIA DELLE
CAPANNELLE E VIA DEL CASALE FERRANTI, IN DIREZIONE DEL GRA.
POSSIBILI DISAGI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA CASSIA ALTEZZA INCROCIO CON
VIA FAB BRONI.
TRAFFICO IN CODA PER LAVORI SULLA VIA PONTINA ALTEZZA CASTEL ROMANO VERSO
POMEZIA.
CHIUSA LO RICORDIAMO PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO,
VERSO LA VIA SALARIA.
TERMINE LAVORI PREVISTO PER INIZIO SETTEMBRE.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA FINO A DOMANI MARTEDÌ 13
AGOSTO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA
TERMINI E ANAGNINA. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
RESTA REGOLARE IL SERVIZIO TRA TERMINI E BATTISTINI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma