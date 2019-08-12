Traffico Roma del 12-08-2019 ore 13:30
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TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA
CAPITALE.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA PONTINA CON CODE TRA CASTEL DI DECIMA E
CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI POMEZIA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII
TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LA VIA
SALARIA.
TERMINE LAVORI PREVISTO PER INIZIO SETTEMBRE.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA FINO A DOMANI MARTEDÌ 13
AGOSTO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA
TERMINI E ANAGNINA. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
RESTA REGOLARE IL SERVIZIO TRA TERMINI E BATTISTINI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma