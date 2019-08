Traffico Roma del 12-08-2019 ore 13:30

TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA

CAPITALE.

PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA PONTINA CON CODE TRA CASTEL DI DECIMA E

CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DI POMEZIA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.

CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII

TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LA VIA

SALARIA.

TERMINE LAVORI PREVISTO PER INIZIO SETTEMBRE.

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA FINO A DOMANI MARTEDÌ 13

AGOSTO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA

TERMINI E ANAGNINA. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

RESTA REGOLARE IL SERVIZIO TRA TERMINI E BATTISTINI.



AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma