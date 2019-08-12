Traffico Roma del 12-08-2019 ore 14:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA
ROMA-TERAMO.
SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ
IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE.
A TRASTEVERE POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA DELLA
LUNGARA.
VI RICORDIAMO LA SOSPENSIONE DELLA ZTL DEL TRIDENTE FINO A DOMENICA 25
AGOSTO, INSIEME A TUTTE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO IN FASCIA NOTTURNA CHE
RIPRENDERANNO IL PRIMO SETTEMBRE. RIMANGONO INVARIATE LE DIURNE DEL CENTRO
STORICO E DI TRASTEVERE.
CONTINUANO FINO A DOMANI I LAVORI DI RINNOVO DELLA METRO A, INTERROTTA TRA
ANAGNINA E TERMINI. MIGLIORAMENTI ANCHE PER LA METRO C, CHE AUMENTA
L’OFFERTA DIMINUENDO I TEMPI DI ATTESA DA 12 A 9’ CON DUE CONVOGLI IN PIÙ.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma