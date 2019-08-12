Traffico Roma del 12-08-2019 ore 15:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO
DELLA A24.
SCARSO IL TRAFFICO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST E SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI
STRADE DELLA CAPITALE.
AL PIGNETO POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU PIAZZALE
PRENESTINO. PER LO STESSO MOTIVO PRUDENZA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, VICINO
VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA.
SULLA SS148 PONTINA, A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO, CODE A TRATTI TRA CASTEL
ROMANO E VIA MONTE D’ORO VERSO POMEZIA.
PROSEGUE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IL RINNOVO DELLA SEDE STRADALE SU VIA
SALARIA, DOVE SI VIAGGIA TRAMITE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ
DI VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma