Traffico Roma del 12-08-2019 ore 16:30

NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO, RALLENTAMENTI SUL RACCORDO

ANULARE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO A CAUSA DI UN INCENDIO

DI LIEVE ENTITÀ IN UN’AREA ADIACENTE IL RACCORDO STESSO.

DIFFICOLTÀ SULLA CRISTOFORO COLOMBO PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE

CHE STA PROVOCANDO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN

DIREZIONE DI OSTIA.

CI SONO PROBLEMI SULLA PONTINA, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA

NORD E CASTEL ROMANO TRIGORIA IN DIREZIONE DI ROMA; SI TRATTA DI LAVORI IN

CORSO.

INCIDENTE AL LIDO DI OSTIA IN VIA DESIDERATO PIETRI IN PROSSIMITÀ DI VIA

CALENZANA. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.

TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA

TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.

AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma