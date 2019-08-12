Traffico Roma del 12-08-2019 ore 17:00
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NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO, RALLENTAMENTI SUL RACCORDO
ANULARE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO A CAUSA DI UN INCENDIO
DI LIEVE ENTITÀ IN UN’AREA ADIACENTE IL RACCORDO STESSO.
DIFFICOLTÀ SULLA CRISTOFORO COLOMBO PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE
CHE STA PROVOCANDO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN
DIREZIONE DI OSTIA.
CI SONO PROBLEMI SULLA PONTINA, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA
NORD E CASTEL ROMANO TRIGORIA IN DIREZIONE DI ROMA; SI TRATTA DI LAVORI IN
CORSO.
INCIDENTE AL LIDO DI OSTIA IN VIA DESIDERATO PIETRI IN PROSSIMITÀ DI VIA
CALENZANA. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.
TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA
TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma