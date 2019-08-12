Traffico Roma del 12-08-2019 ore 17:30
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NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO.
RESTANO DISAGI NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA
INTERNA CI SONO CODE TRA L’USCITA OSTIA/VITINIA/ACILIA E IL BIVIO PER LA
ROMA FIUMICINO; SI TRATTA DI UN INCENDIO CHE SI È SVILUPPATO IN UN’AREA
ADIACENTE IL RACCORDO STESSO. CHIUSO PER CHI VIAGGIA IN CARREGGIATA INTERNA
– E PROVIENE QUINDI DA APPIA E LAURENTINA – LO SVINCOLO PER LA ROMA
FIUMICINO.
SI STA RAPIDAMENTE NORMALIZZANDO LA SITUAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO
PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE HA PROVOCATO CODE SINO A POCO FA
TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA.
RESTANO INVECE PROBLEMI SULLA PONTINA, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA
POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO TRIGORIA IN DIREZIONE DI ROMA; SI TRATTA DI
LAVORI IN CORSO.
TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA
TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!
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AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma