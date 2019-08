Traffico Roma del 12-08-2019 ore 18:00

NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO.

RESTANO DISAGI NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA

INTERNA CI SONO CODE TRA L’USCITA OSTIA/VITINIA/ACILIA E IL BIVIO PER LA

ROMA FIUMICINO; SI TRATTA DI UN INCENDIO CHE SI È SVILUPPATO IN UN’AREA

ADIACENTE IL RACCORDO STESSO. CHIUSO PER CHI VIAGGIA IN CARREGGIATA INTERNA

– E PROVIENE QUINDI DA APPIA E LAURENTINA – LO SVINCOLO PER LA ROMA

FIUMICINO.

SI STA RAPIDAMENTE NORMALIZZANDO LA SITUAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO

PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE HA PROVOCATO CODE SINO A POCO FA

TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA.

RESTANO INVECE PROBLEMI SULLA PONTINA, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA

POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO TRIGORIA IN DIREZIONE DI ROMA; SI TRATTA DI

LAVORI IN CORSO.

TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA

TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!!

———————–

AUTORE: GIOVANNI PASCARELLI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma