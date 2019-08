Traffico Roma del 12-08-2019 ore 18:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TORNA ALLA NORMALITÀ

IL TRAFFICO, DOVE UN INCENDIO HA PROVOCATO LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO PER

L’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, USCITA CHE ORA PUÒ ESSERE

REGOLARMENTE UTILIZZATA PROVENENDO DA VIA APPIA.

DOMATO ANCHE SULLA SS148 PONTINA L’INCENDIO TRA MONTE D’ORO E CASTEL

ROMANO. SI GUIDA SENZA NESSUN DISAGIO IN DIREZIONE ROMA E VERSO POMEZIA.

È TORNATA SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOPO

L’INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA MALAFEDE VERSO OSTIA.

TRAFFICO REGOLARE SUL RESTO DEL RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO

DELLA A24.

SCARSI GLI SPOTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE

DELLA CAPITALE.

PROSEGUE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IL RINNOVO DELLA SEDE STRADALE SU VIA

SALARIA, DOVE SI VIAGGIA TRAMITE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ

DI VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma