Traffico Roma del 12-08-2019 ore 19:00
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BUONASERA DALLA REDAZIONE
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TORNA ALLA NORMALITÀ
IL TRAFFICO, DOVE UN INCENDIO HA PROVOCATO LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO PER
L’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, USCITA CHE ORA PUÒ ESSERE
REGOLARMENTE UTILIZZATA PROVENENDO DA VIA APPIA.
DOMATO ANCHE SULLA SS148 PONTINA L’INCENDIO TRA MONTE D’ORO E CASTEL
ROMANO. SI GUIDA SENZA NESSUN DISAGIO IN DIREZIONE ROMA E VERSO POMEZIA.
È TORNATA SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOPO
L’INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA MALAFEDE VERSO OSTIA.
TRAFFICO REGOLARE SUL RESTO DEL RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO
DELLA A24.
SCARSI GLI SPOTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE
DELLA CAPITALE.
PROSEGUE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IL RINNOVO DELLA SEDE STRADALE SU VIA
SALARIA, DOVE SI VIAGGIA TRAMITE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ
DI VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma