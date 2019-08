Traffico Roma del 12-08-2019 ore 20:00

NESSUN DISAGIO IN QUESTE PRIME ORE SERALI SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE

DELLA CAPITALE

TRAFFICO REGOLARE DUNQUE, SUL RACCORDO ANULARE SUL PERCORSO URBANO DELLA

A24, STESSA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST

SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE IN CITTÀ

PROSEGUE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IL RINNOVO DELLA SEDE STRADALE SU VIA

SALARIA, PER QUESTO SI VIAGGIA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ

DI VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.

IL TRASPORTO PUBBLICO:

PROSEGUONO I DISAGI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA INTERROTTA PER

LAVORI, FINO AL 13 AGOSTO NELLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA.

ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.

SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI

PER AGEVOLARE IL TRAFFICO A SEGUITO DELL’INTERRUZIONE DELLA METRO “A”,

SOSPESA LA ZTL A1 TRIDENTE FINO A DOMENICA 25 AGOSTO.

SOSPESE ANCHE LE ZTL NOTTURNE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO.

INVARIATE LE DIURNE DEL CENTRO STORICO E DI TRASTEVERE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

PER QUESTA SERA È TUTTO

———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma