Traffico Roma del 12-08-2019 ore 20:00
Più informazioni su
NESSUN DISAGIO IN QUESTE PRIME ORE SERALI SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE
DELLA CAPITALE
TRAFFICO REGOLARE DUNQUE, SUL RACCORDO ANULARE SUL PERCORSO URBANO DELLA
A24, STESSA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST
SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE IN CITTÀ
PROSEGUE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IL RINNOVO DELLA SEDE STRADALE SU VIA
SALARIA, PER QUESTO SI VIAGGIA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ
DI VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.
IL TRASPORTO PUBBLICO:
PROSEGUONO I DISAGI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA INTERROTTA PER
LAVORI, FINO AL 13 AGOSTO NELLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA.
ATTIVI, COMUNQUE, BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI
PER AGEVOLARE IL TRAFFICO A SEGUITO DELL’INTERRUZIONE DELLA METRO “A”,
SOSPESA LA ZTL A1 TRIDENTE FINO A DOMENICA 25 AGOSTO.
SOSPESE ANCHE LE ZTL NOTTURNE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO.
INVARIATE LE DIURNE DEL CENTRO STORICO E DI TRASTEVERE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
PER QUESTA SERA È TUTTO
———————–
AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma