Traffico Roma del 12-09-2019 ore 07:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA

VIA CASILINA E LA RUSTICA

IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, PER IL TRAFFICOMA ANCHE

PER UN INCIDENTE SUL TRATTO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE

ROMA CENTRO DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST

IN AUMENTO IL TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI

ACCESSO ALLA CITTA’

RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULL’APPIA DAL RACCORDO A VIA DELLE

CAPANNELLE,

SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO

E SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST; SU QUESTO

TRATTO DELLA SALARIA, LO RICORDIAMO, SI CIRCOLA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER

LAVORI

———————–

AUTORE: EMANUELE FORLANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma