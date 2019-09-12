Traffico Roma del 12-09-2019 ore 08:00
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SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA
VIA CASILINA E LA RUSTICA
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, PER IL TRAFFICOMA ANCHE
PER UN INCIDENTE SUL TRATTO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE
ROMA CENTRO DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST
IN AUMENTO IL TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI
ACCESSO ALLA CITTA’
RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULL’APPIA DAL RACCORDO A VIA DELLE
CAPANNELLE,
SULLA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A VIALE DI TOR DI QUINTO
E SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST; SU QUESTO
TRATTO DELLA SALARIA, LO RICORDIAMO, SI CIRCOLA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER
LAVORI
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: EMANUELE FORLANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma