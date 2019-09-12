Traffico Roma del 12-09-2019 ore 08:30
Più informazioni su
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA
VIA APPIA E LA RUSTICA
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, IN QUESTO CASO PER IL
TRAFFICO INTENSO
TRAFFICO ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASAL DEL MARMO
E VIA DI BOCCEAE TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA DEL MARE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE
ROMA CENTRO DA VIALE TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST
IN AUMENTO IL TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI
ACCESSO ALLA CITTA’
RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULL’APPIA DAL RACCORDO A VIA DELLE
CAPANNELLE,
SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIALE DI TOR DI QUINTO
E SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST; SU QUESTO
TRATTO DELLA SALARIA, LO RICORDIAMO, SI CIRCOLA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER
LAVORI
NON DISTANTE, SU VIA DEI PRATI FISCALI, CODE PER INCIDENTE POCO PRIMA DI
LARGO VALTOURNANCHE IN DIREZIONE DI MONTESACRO
UNO SGUARDO INFINE AL TRASPORTO PUBBLICO: RALLENTAMENTI PER I TRAM 3 E 19
IN DIREZIONE RISPETTIVAMENTE VALLE GIULIA E RISORGIMENTO PER UN GUASTO A UN
TRAM IN PIAZZALE DEL VERANO,
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: EMANUELE FORLANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma