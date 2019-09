Traffico Roma del 12-09-2019 ore 09:00

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA

VIA APPIA E LA RUSTICA

IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, IN QUESTO CASO PER IL

TRAFFICO INTENSO

TRAFFICO ANCHE SULLA CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASAL DEL MARMO

E VIA DI BOCCEAE TRA VIA DELLA PISANA E LA VIA DEL MARE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE

ROMA CENTRO DA VIALE TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST

IN AUMENTO IL TRAFFICO IN DIREZIONE ROMA SULLE ALTRE PRINCIPALI VIE DI

ACCESSO ALLA CITTA’

RALLENTAMENTI IN PARTICOLARE SULL’APPIA DAL RACCORDO A VIA DELLE

CAPANNELLE,

SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIALE DI TOR DI QUINTO

E SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST; SU QUESTO

TRATTO DELLA SALARIA, LO RICORDIAMO, SI CIRCOLA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER

LAVORI

NON DISTANTE, SU VIA DEI PRATI FISCALI, CODE PER INCIDENTE POCO PRIMA DI

LARGO VALTOURNANCHE IN DIREZIONE DI MONTESACRO

UNO SGUARDO INFINE AL TRASPORTO PUBBLICO: RALLENTAMENTI PER I TRAM 3 E 19

IN DIREZIONE RISPETTIVAMENTE VALLE GIULIA E RISORGIMENTO PER UN GUASTO A UN

TRAM IN PIAZZALE DEL VERANO,

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: EMANUELE FORLANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma