Traffico Roma del 12-09-2019 ore 09:30

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A

TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, TRA TOR BELLA MONACA E VIA

TIBURTINA E PIU’ AVANTI ANCHE TRA VIA SALARIA E VIA CASSIA, QUI ANCHE PER

UN INCIDENTE

IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINA, PER IL TRAFFICO MA

ANCHE PER UN INCIDENTE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN

DIREZIONE ROMA CENTRO DA TOR CERVARA A VIALE TOGLIATTI E DA VIA FIORENTINI

ALLA TANGENZIALE EST

IN DIREZIONE ROMA CENTRO RALLENTAMENTI E, A TRATTI, CODE SULLA FLAMINIA DAL

RACCORDO A VIALE DI TOR DI QUINTO

E SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST; SU QUESTO

TRATTO DELLA SALARIA, LO RICORDIAMO, SI CIRCOLA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER

LAVORI

NON DISTANTE, SU VIA DEI PRATI FISCALI, CODE PER INCIDENTE POCO PRIMA DI

LARGO VALTOURNANCHE IN DIREZIONE DI MONTESACRO

UN INCIDENTE ANCHE SU VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VICOLO CLEMENTI

AUTORE: EMANUELE FORLANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma