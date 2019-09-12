Traffico Roma del 12-09-2019 ore 10:00
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE A
TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, TRA TOR BELLA MONACA E VIA
TIBURTINA E PIU’ AVANTI ANCHE TRA VIA SALARIA E VIA CASSIA, QUI ANCHE PER
UN INCIDENTE
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E ARDEATINA, PER IL TRAFFICO MA
ANCHE PER UN INCIDENTE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN
DIREZIONE ROMA CENTRO DA TOR CERVARA A VIALE TOGLIATTI E DA VIA FIORENTINI
ALLA TANGENZIALE EST
IN DIREZIONE ROMA CENTRO RALLENTAMENTI E, A TRATTI, CODE SULLA FLAMINIA DAL
RACCORDO A VIALE DI TOR DI QUINTO
E SULLA SALARIA DALL’AEROPORTO DELL’URBE ALLA TANGENZIALE EST; SU QUESTO
TRATTO DELLA SALARIA, LO RICORDIAMO, SI CIRCOLA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER
LAVORI
NON DISTANTE, SU VIA DEI PRATI FISCALI, CODE PER INCIDENTE POCO PRIMA DI
LARGO VALTOURNANCHE IN DIREZIONE DI MONTESACRO
UN INCIDENTE ANCHE SU VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VICOLO CLEMENTI
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AUTORE: EMANUELE FORLANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma