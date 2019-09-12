Traffico Roma del 12-09-2019 ore 11:30
Più informazioni su
TRAFFICO ORMAI SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, SOLTANTO QUALCHE
RALLENTAMENTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E
VIA APPIA
IN CITTA’, PER INCIDENTE, POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIALE JONIO, IN
DIREZIONE PRATI FISCALI, ALL’ALTEZZA DI VIA CAPRAIA
INCIDENTI CON POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE A MONTESACRO, IN VIA NOMENTANA
NUOVA ALL’ALTEZZA DI LARGO VALSOLDA
E SU VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI GIURECONSULTI
A TRASTEVERE E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CON PRESIDIO IN LARGO
BERNARDINO DA FELTRE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA; POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER LA CIRCOLAZIONE. IL TUTTO DOVREBBE
CONCLUDERSI PER LE 14:00
PRESIDIO DI MANIFESTANTI ANCHE IN VIA MOLISE, NEI PRESSI DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO: ANCHE QUI POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 14:00
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
DISPONIBILE PER ANDROID E IOS
———————–
AUTORE: EMANUELE FORLANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma