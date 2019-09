Traffico Roma del 12-09-2019 ore 12:30

TRAFFICO ORMAI SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, SOLTANTO QUALCHE

RALLENTAMENTO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E

VIA APPIA

IN CITTA’, PER INCIDENTE, POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIALE JONIO, IN

DIREZIONE PRATI FISCALI, ALL’ALTEZZA DI VIA CAPRAIA

INCIDENTI CON POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE A MONTESACRO, IN VIA NOMENTANA

NUOVA ALL’ALTEZZA DI LARGO VALSOLDA

E SU VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI GIURECONSULTI

A TRASTEVERE E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE CON PRESIDIO IN LARGO

BERNARDINO DA FELTRE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

RICERCA; POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER LA CIRCOLAZIONE. IL TUTTO DOVREBBE

CONCLUDERSI PER LE 14:00

PRESIDIO DI MANIFESTANTI ANCHE IN VIA MOLISE, NEI PRESSI DEL MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO: ANCHE QUI POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 14:00

AUTORE: EMANUELE FORLANI

