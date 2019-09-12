Traffico Roma del 12-09-2019 ore 14:30
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SU VIA SALARIA DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI CI SONO CODE DA VIA DI
VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DELLA CITTA’.
LAVORI ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER C.SO
DI FRANCIA, PERTANTO IL TRAFFICO E’ IN FILA NELLE DUE DIREZIONI.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU LUNGOTEVERE CADORNA TRA PIAZZA
MARESCIALLO GIARDINO E IL FORO ITALICO VERSO PONTE MILVIO.
TRAFFICO INTENSO SULLA TANGENZIALE CODE TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA
A24 RM-TE VERSO SAN GIOVANNI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO I LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO.
FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21:00 A FINE SERVIZIO, SULLA TRATTA CASTRO
PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B, BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI, NESSUNA
VARIAZIONE SUI RESTANTI TRATTI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma