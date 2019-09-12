Traffico Roma del 12-09-2019 ore 16:30
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SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA ROMA
NAPOLI E VIA APPIA, PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA C.COLOMBO E LAURENTINA.
SU VIA SALARIA DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI CI SONO CODE DA VIA DI
VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DELLA CITTA’.
LAVORI ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER C.SO
DI FRANCIA, PERTANTO IL TRAFFICO E’ IN FILA NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE
VERSO SAN GIOVANNI TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA, E PROSEGUENDO SULLA
TANGENZIALE CODE TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24 RM-TE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO I LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO.
FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21:00 A FINE SERVIZIO, SULLA TRATTA CASTRO
PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B, BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI, NESSUNA
VARIAZIONE SUI RESTANTI TRATTI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma