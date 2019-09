Traffico Roma del 12-09-2019 ore 16:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA ROMA

NAPOLI E VIA APPIA, PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE IN

CARREGGIATA ESTERNA TRA C.COLOMBO E LAURENTINA.

SU VIA SALARIA DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI CI SONO CODE DA VIA DI

VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DELLA CITTA’.

LAVORI ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER C.SO

DI FRANCIA, PERTANTO IL TRAFFICO E’ IN FILA NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICO INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, CODE

VERSO SAN GIOVANNI TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA, E PROSEGUENDO SULLA

TANGENZIALE CODE TRA VIA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24 RM-TE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO I LAVORI PER LA

REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO.

FINO AL 7 DICEMBRE, DALLE 21:00 A FINE SERVIZIO, SULLA TRATTA CASTRO

PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B, BUS NAVETTA AL POSTO DEI TRENI, NESSUNA

VARIAZIONE SUI RESTANTI TRATTI.

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma