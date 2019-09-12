Traffico Roma del 12-09-2019 ore 18:00
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AUMENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE , SI STA IN CODA A TRATTI SULLA
CARREGGIATA ESTERNA DALLA ROMA FIUMICINO ALLA ROMANINA , AUTO IN COLONNA
ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, TRA LA BUFALOTTA E
LA PRENESTINA E ANCORA TRA ROMANINA E APPIA
SULLA VIA SALARIA INCOLONNAMENTI PER LAVORI TRA VIA DI VILLA SPADA A
VIA DEI PRATI FISCALI NELLE DUE DIREZIONI
LAVORI ANCHE SU VIALE DI TOR DI QUINTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER C.SO
DI FRANCIA, PERTANTO IL TRAFFICO E’ IN FILA NELLE DUE DIREZIONI.
IN TANGENZIALE, CODE VERSO SAN GIOVANNI TRALA FARNESINA E VIA SALARIA, E
A SEGUIRE TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE INCOLONNATI IN DIREZIONE DEL
RACCORDO ANULARE DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARA
SULLA ROMA FIUMICINO PER INCIDENTE CODE IN AVVICINAMENTO AL RACCORDO
ANULARE DIREZIONE FIUMICINO
MA PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma