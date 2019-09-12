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Traffico Roma del 12-09-2019 ore 18:30

di - 12 Settembre 2019 - 18:30

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LUNGHE CODE SULLA ROMA FIUMICINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE , C’è UNA LUNGA
CODA DALL’EUR AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FIUMICINO
SUL RACCORDO ANULARE , SI STA IN CODA A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA 
DALLA ROMA FIUMICINO ALLA ROMANINA ,
AUTO IN COLONNA ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, 
TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E ANCORA TRA ROMANINA E APPIA E TRA LE
USCITE PISANA E MONTESPACCATO
 IN  TANGENZIALE, CODE VERSO SAN GIOVANNI TRALA FARNESINA  E VIA SALARIA, E
A SEGUIRE TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI  AL BIVIO PER LA A24 
SITUAZIONE DIFFICLE ANCHE NELLA CARREGGIATA OPPOSTA DOVE PER UN INCIDENTE
TROVIAMO CODE DAL BIVIO PER LA A24 FINO ALLA SALARIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE INCOLONNATI IN DIREZIONE DEL
RACCORDO ANULARE DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARA 
SULLA  VIA SALARIA  INCOLONNAMENTI PER LAVORI  TRA VIA DI VILLA SPADA A
VIA DEI PRATI FISCALI  NELLE DUE DIREZIONI 
 
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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