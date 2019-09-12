Traffico Roma del 12-09-2019 ore 18:30
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LUNGHE CODE SULLA ROMA FIUMICINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE , C’è UNA LUNGA
CODA DALL’EUR AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FIUMICINO
SUL RACCORDO ANULARE , SI STA IN CODA A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA
DALLA ROMA FIUMICINO ALLA ROMANINA ,
AUTO IN COLONNA ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA,
TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E ANCORA TRA ROMANINA E APPIA E TRA LE
USCITE PISANA E MONTESPACCATO
IN TANGENZIALE, CODE VERSO SAN GIOVANNI TRALA FARNESINA E VIA SALARIA, E
A SEGUIRE TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24
SITUAZIONE DIFFICLE ANCHE NELLA CARREGGIATA OPPOSTA DOVE PER UN INCIDENTE
TROVIAMO CODE DAL BIVIO PER LA A24 FINO ALLA SALARIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE INCOLONNATI IN DIREZIONE DEL
RACCORDO ANULARE DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARA
SULLA VIA SALARIA INCOLONNAMENTI PER LAVORI TRA VIA DI VILLA SPADA A
VIA DEI PRATI FISCALI NELLE DUE DIREZIONI
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma