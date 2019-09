Traffico Roma del 12-09-2019 ore 19:00

LUNGHE CODE SULLA ROMA FIUMICINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE , C’è UNA LUNGA

CODA DALL’EUR AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FIUMICINO

SUL RACCORDO ANULARE , SI STA IN CODA A TRATTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA

DALLA ROMA FIUMICINO ALLA ROMANINA ,

AUTO IN COLONNA ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA,

TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E ANCORA TRA ROMANINA E APPIA E TRA LE

USCITE PISANA E MONTESPACCATO

IN TANGENZIALE, CODE VERSO SAN GIOVANNI TRALA FARNESINA E VIA SALARIA, E

A SEGUIRE TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA A24

SITUAZIONE DIFFICLE ANCHE NELLA CARREGGIATA OPPOSTA DOVE PER UN INCIDENTE

TROVIAMO CODE DAL BIVIO PER LA A24 FINO ALLA SALARIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE INCOLONNATI IN DIREZIONE DEL

RACCORDO ANULARE DALLA TANGENZIALE A TOR CERVARA

SULLA VIA SALARIA INCOLONNAMENTI PER LAVORI TRA VIA DI VILLA SPADA A

VIA DEI PRATI FISCALI NELLE DUE DIREZIONI



