Traffico Roma del 12-09-2019 ore 20:00

A SEGUITO DI UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE SULLA ROMA FIUMICINO ,

DALL’EUR AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE FIUMICINO



SEMPRE PER TRAFFICO E VARI PICCOLI INCIDENTI SI STA IN CODA A TRATTI

NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO SULLE DUE CARREGGIATE TRA LA CASILINA E LA ROMA

FIUMICINO, FORTI RALLENTAMENTI NELLE DUE CARREGGIATE ANCHE TRA LA

PRENESTINA E LA BUFALOTTA SULLA CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA

VEIENTANA E SALARIA,



DIFFICILE SPOSTARSI ANCHE SULLA TANGENZIALE, SOPRATTUTTO IN DIREZIONE

STADIO DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA IL BIVIO PER

LA ROMA L’AQUILA E LA SALARIA, CON RIPERCUSSIONI ANCHE IN CARREGGIATA

OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI, ALTRE CODE SU QUESTA CARREGGIATA TRA LA

FARNESINA E VIA SALARIA

IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE A

TOR CERVARA



SULLA VIA SALARIA INCOLONNAMENTI PER LAVORI TRA VIA DI VILLA SPADA A

VIA DEI PRATI FISCALI NELLE DUE DIREZIONI

CODE ANCHE SULLA FLAMINIA IN USCITA DA ROMA DA CORSO DI FRANCIA FINO AL

RACCORDO ANULARE



———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma