Traffico Roma del 12-09-2021 ore 18:30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione massima attenzione sulla A24 roma-teramo perché dalle 17:30 circa l’autostrada in direzione dell’Abruzzo è stata chiusa per lavori tra Vicovaro e Carsoli sempre per cantieri e con il costante aumento della traffico verso Roma code e rallentamenti tra Tagliacozzo e Vicovaro Mandela i rallentamenti per traffico intenso proseguono comunque fino alla barriera di Roma Est dove non si escludono ulteriori ritardi per chi è diretto al centro città maggiormente trafficata anche l’Autostrada del Sole dove sono possibili code a tratti tra Frosinone Valmontone per chi arriva da Napoli ricordiamo Inoltre anche un precedente incidente tra Anagni e Colleferro chiude anche per entrare in città sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone la barriera autostrada in uscita non va meglio sulla tratto della Roma Firenze dove per il forte traffico si rallenta tra Magliano Sabina e Fiano Romano verso il Grassi rientra dalle località di mare con ulteriori disagi sulladici Roma Civitavecchia Giada Santa Marinella e successivamente sull’Aurelia fino al bivio con allegra stessa situazione sulla Pontina tra Pomezia e Roma per chi va all’EUR è sulla Colombo a partire da Ostia ancora prudenza lungo la litoranea dove per una grave incidente alla km 3 in prossimità di via del Lido di Castel Porziano sono possibili chiusure per i rilievi in corso da parte della un incidente anche su via Ostiense altezza via Cesare Frugoni tutti i dettagli sul sito Roma punto luceverde.it ed è tutto per il momento da Gianluca belfiglio al prossimo aggiornamento usa il cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

