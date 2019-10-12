Traffico Roma del 12-10-2019 ore 07:30
Più informazioni su
SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE CODE SULLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE
INTERNA ALTEZZA SVINCOLO NOMENTANA VERSO LA SALARIA . ALTRO INCIDENTE CON
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA BOCCEA ALTEZZA VIA DI VAL CANNUTA
OGGI SABATO 12 OTTOBRE, SCIOPERO DI 24 ORE DEI DIPENDENTI COTRAL. FINO
ALLE 5:30, DALLE 8:30 ALLE 17,00 DALLE 20 A FINE SERVIZIO.
GARANTITE TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA FINO ALLE ORE 8:30, ALLA RIPRESA
DEL SERVIZIO ALLE 17:00 E FINO ALLE ORE 20:00.
E SEMPRE OGGI SEMPRE IN COTRAL, ALTRE SIGLE SINDACALI HANNO INDETTO UNO
SCIOPERO DI 4 DALLE 12:30 ALLE 16.30.INOLTRE DALLE 20 ALLA MEZZANOTTE,
SONO POSSIBILI DISAGI ANCHE SU 8 LINEE DI BUS PERIFERICHE GESTITE DALLA
SOCIETÀ TROIANI CHE FA PARTE DEL CONSORZIO PRIVATO ROMA TPL .SERVIZIO
REGOLARE SU TUTTE LE ALTRE LINEE DELLA CITTÀ, SIA ATAC SIA DELLA STESSA
ROMA TPL, REGOLARI ANCHE LE LINEE FERROVIARIE .
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma