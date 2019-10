Traffico Roma del 12-10-2019 ore 09:30

REGOLARE IL TRAFFICO SU STRADE ED AUTOSTRADE DELLA CAPITALE

PROSEGUE LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI DIPENDENTI COTRAL, A RISCHIO I

COLLEGAMENTI REGIONALI FINO ALLE 17,00 E DALLE 20 A FINE

SERVIZIO. GARANTITE QUINDI TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA FINO ALLE ORE

8:30, ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO ALLE 17:00 E FINO ALLE ORE 20:00.

E SEMPRE IN COTRAL, ALTRE SIGLE SINDACALI HANNO INDETTO UNO SCIOPERO DI 4

DALLE 12:30 ALLE 16.30. INOLTRE DALLE 20 ALLA MEZZANOTTE, SONO POSSIBILI

DISAGI ANCHE SU 8 LINEE DI BUS PERIFERICHE GESTITE DALLA SOCIETÀ TROIANI

CHE FA PARTE DEL CONSORZIO PRIVATO ROMA TPL .SERVIZIO REGOLARE

SU TUTTE LE ALTRE LINEE DELLA CITTÀ, SIA ATAC SIA DELLA STESSA ROMA TPL,

REGOLARI ANCHE LE LINEE FERROVIARIE .

NEL POMERIGGIO E’ PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE SULLE STRADE DEL CENTRO,

ATTESE CIRCA MILLE PERSONE CHE SFILERANNO IN CORTEO TRA LE 14 E LE 18 DA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA A PIAZZA MADONNA DI LORETO, PASSANDO PER VIA CAVOUR

E VIA DEI FORI IMPERIALI. DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE AL TRAFFICO. DEVIATE

O LIMITATE NEL PERCORSO LE LINEE DI BUS CHE TRANSITANO SUL PERCORSO DEL

CORTEO

ULTERIORI DEVIAZIONI IN CASO DI CHIUSURE NELL’AREA DI PIAZZA VENEZIA.

