Traffico Roma del 12-10-2019 ore 12:30

SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO

ABNUALRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E L’USCITA PER ROMA SUD

RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA VIA SALARIA IN USCITA DA ROMA DALLA

TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA TANGENZIALE TRA SAN LAORENZO E

VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI

RALLENTAMENTI ANCHE IN CENTRO SU LUNGOTEVERE IN SASSIA ALTEZZA BORGO SANTO

SPIRITO NELLE DUE DIREZIONI

CODE SULLA VIA APPIADAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANNELLE VERSO ROMA CENTRO

INTANTO PROSEGUE LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI DIPENDENTI COTRAL, A RISCHIO I

COLLEGAMENTI REGIONALI FINO ALLE 17,00 E DALLE 20 A FINE

SERVIZIO. GARANTITE QUINDI TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA FINO ALLE ORE

8:30, ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO ALLE 17:00 E FINO ALLE ORE 20:00.

E SEMPRE IN COTRAL, ALTRE SIGLE SINDACALI HANNO INDETTO UNO SCIOPERO DI 4

DALLE 12:30 ALLE 16.30. INOLTRE DALLE 20 ALLA MEZZANOTTE, SONO POSSIBILI

DISAGI ANCHE SU 8 LINEE DI BUS PERIFERICHE GESTITE DALLA SOCIETÀ TROIANI

CHE FA PARTE DEL CONSORZIO PRIVATO ROMA TPL .

NEL POMERIGGIO E’ PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE SULLE STRADE DEL CENTRO,

ATTESE CIRCA MILLE PERSONE CHE SFILERANNO IN CORTEO TRA LE 14 E LE 18 DA

PIAZZA DELLA REPUBBLICA A PIAZZA MADONNA DI LORETO, PASSANDO PER VIA CAVOUR

E VIA DEI FORI IMPERIALI. DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE AL TRAFFICO. DEVIATE

O LIMITATE NEL PERCORSO LE LINEE DI BUS CHE TRANSITANO SUL PERCORSO DEL

CORTEO

ULTERIORI DEVIAZIONI IN CASO DI CHIUSURE NELL’AREA DI PIAZZA VENEZIA.

