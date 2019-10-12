Traffico Roma del 12-10-2019 ore 12:30
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SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI SUL RACCORDO
ABNUALRE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E L’USCITA PER ROMA SUD
RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA VIA SALARIA IN USCITA DA ROMA DALLA
TANGENZIALE ALL’AEROPORTO DELL’URBE E SULLA TANGENZIALE TRA SAN LAORENZO E
VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
RALLENTAMENTI ANCHE IN CENTRO SU LUNGOTEVERE IN SASSIA ALTEZZA BORGO SANTO
SPIRITO NELLE DUE DIREZIONI
CODE SULLA VIA APPIADAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANNELLE VERSO ROMA CENTRO
INTANTO PROSEGUE LO SCIOPERO DI 24 ORE DEI DIPENDENTI COTRAL, A RISCHIO I
COLLEGAMENTI REGIONALI FINO ALLE 17,00 E DALLE 20 A FINE
SERVIZIO. GARANTITE QUINDI TUTTE LE PARTENZE DAI CAPOLINEA FINO ALLE ORE
8:30, ALLA RIPRESA DEL SERVIZIO ALLE 17:00 E FINO ALLE ORE 20:00.
E SEMPRE IN COTRAL, ALTRE SIGLE SINDACALI HANNO INDETTO UNO SCIOPERO DI 4
DALLE 12:30 ALLE 16.30. INOLTRE DALLE 20 ALLA MEZZANOTTE, SONO POSSIBILI
DISAGI ANCHE SU 8 LINEE DI BUS PERIFERICHE GESTITE DALLA SOCIETÀ TROIANI
CHE FA PARTE DEL CONSORZIO PRIVATO ROMA TPL .
NEL POMERIGGIO E’ PREVISTA UNA MANIFESTAZIONE SULLE STRADE DEL CENTRO,
ATTESE CIRCA MILLE PERSONE CHE SFILERANNO IN CORTEO TRA LE 14 E LE 18 DA
PIAZZA DELLA REPUBBLICA A PIAZZA MADONNA DI LORETO, PASSANDO PER VIA CAVOUR
E VIA DEI FORI IMPERIALI. DIVIETI DI SOSTA E CHIUSURE AL TRAFFICO. DEVIATE
O LIMITATE NEL PERCORSO LE LINEE DI BUS CHE TRANSITANO SUL PERCORSO DEL
CORTEO
ULTERIORI DEVIAZIONI IN CASO DI CHIUSURE NELL’AREA DI PIAZZA VENEZIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. .
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma