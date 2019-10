Traffico Roma del 12-10-2019 ore 13:30

UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL TRATTO URBANO DELLLA A24 TRA VIA PALMIRO

TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TOR

BELLA MONACA E VIA TUSCOLANA

CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA VIA DI

BRAVA TRA VIA DEL PESCACCIO E VIA ATTILIO BRUNALTI INE NTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA VIA PORTUENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI

NEI PRESSI DI VIA AFFOGALASINO

A TRASTEVERE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA ANTONIO PACINOTTI ALTEZZA

DI VIA ALFREDO NOBEL

SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANELLE DIREZIONE

CENTRO

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO

SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

DISPONIBILE PER ANDROID E IOS!

———————–

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma