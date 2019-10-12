Traffico Roma del 12-10-2019 ore 14:30
Più informazioni su
UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL TRATTO URBANO DELLLA A24 TRA VIA PALMIRO
TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TOR
BELLA MONACA E VIA TUSCOLANA
CHIUSA TEMPORANEAMENTE PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA VIA DI
BRAVA TRA VIA DEL PESCACCIO E VIA ATTILIO BRUNALTI INE NTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA PORTUENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI
NEI PRESSI DI VIA AFFOGALASINO
A TRASTEVERE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA ANTONIO PACINOTTI ALTEZZA
DI VIA ALFREDO NOBEL
SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A VIA DELLE CAPANELLE DIREZIONE
CENTRO
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
SITO WWW.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
DISPONIBILE PER ANDROID E IOS!
———————–
AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma