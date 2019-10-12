Traffico Roma del 12-10-2019 ore 15:30
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TRAFFICO INCOLONNATO PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA
INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO ARDEATINA;
TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA VIA
LAURENTINA E VIA TUSCOLANA
AL GIANICOLENSE CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA VIA DI
BRAVA TRA VIA DEL PESCACCIO E VIA ATTILIO BRUNIALTI IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI
OGGI E DOMANI DALLE 9 ALLE 18 ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE IN CORSO LA 36
ESIMA EDIZIONE DEL “IL MEGLIO DI MILLENIUM” EVENTO DEDICATO AD AUTO, MOTO E
RICAMBI D’EPOCA POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLE ZONE CIRCOSTANTI
IN CENTRO FINO ALLE 18 MANIFESTAZIONE CON CORTEO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA
A PIAZZA MADONNA DI LORETO LE LINEE TRAM 5 E 14 LIMITANO IL PERCORSO A
PIAZZA DI PORTA MAGGIORE
PREVISTE DEVIAZIONI ANCHE PER 23 LINEE DI BUS IN CASO DI CHIUSURE NELL’AREA
DI PIAZZA VENEZIA PREVISTE ULTERIORI DEVIAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma