Traffico Roma del 12-10-2019 ore 15:30

TRAFFICO INCOLONNATO PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA

INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO ARDEATINA;

TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA VIA

LAURENTINA E VIA TUSCOLANA

AL GIANICOLENSE CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA VIA DI

BRAVA TRA VIA DEL PESCACCIO E VIA ATTILIO BRUNIALTI IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI

OGGI E DOMANI DALLE 9 ALLE 18 ALL’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE IN CORSO LA 36

ESIMA EDIZIONE DEL “IL MEGLIO DI MILLENIUM” EVENTO DEDICATO AD AUTO, MOTO E

RICAMBI D’EPOCA POSSIBILI RIPERCUSSIONI NELLE ZONE CIRCOSTANTI

IN CENTRO FINO ALLE 18 MANIFESTAZIONE CON CORTEO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA

A PIAZZA MADONNA DI LORETO LE LINEE TRAM 5 E 14 LIMITANO IL PERCORSO A

PIAZZA DI PORTA MAGGIORE

PREVISTE DEVIAZIONI ANCHE PER 23 LINEE DI BUS IN CASO DI CHIUSURE NELL’AREA

DI PIAZZA VENEZIA PREVISTE ULTERIORI DEVIAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma