Traffico Roma del 12-10-2019 ore 17:30

TRAFFICO RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA PORTONACCIO E LO

SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA VERSO SAN GIOVANNI E Più AVANTI NELLA STESSA

DIREZIONE SI RALLENTA DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE

IN ZONA SAN PIETRO CHIUSO TEMPORANEAMENTE IL SOTTOPASSO DI LARGO GIOVANNI

XXIII IN DIREZIONE DI VIA GREGORIO VII

IN CENTRO FINO ALLE 18 MANIFESTAZIONE CON CORTEO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA

A PIAZZA MADONNA DI LORETO LE LINEE TRAM 5 E 14 LIMITANO IL PERCORSO A

PIAZZA DI PORTA MAGGIORE

PREVISTE DEVIAZIONI ANCHE PER 23 LINEE DI BUS IN CASO DI CHIUSURE NELL’AREA

DI PIAZZA VENEZIA PREVISTE ULTERIORI DEVIAZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO

