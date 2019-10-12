Traffico Roma del 12-10-2019 ore 18:30
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TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI ALLA
TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
DIREZIONE STADIO OLIMPICO E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN
GIOVANNI
IN CENTRO RALLENTAMENTI SU LUNGOTEVERE CENCI DA LUNGOTEVERE AVENTINO A VIA
BEATRICE CENCI VERSO PONTE CAVOUR
A SAN PIETRO CHIUSO IL SOTTOPASSO DI LARGO GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DI
GREGORIO VII
QUESTA SERA ALLE 20:45 ALLO STADIO OLIMPICO L’ITALIA AFFRONTA LA GRECIA,
INCONTRO VALIDO PER LE QUALIFICAZIONI AI CAMPIONATI EUROPEI, MODIFICHE ALLA
VIABILITÀ IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma