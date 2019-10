Traffico Roma del 12-10-2019 ore 18:30

TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI ALLA

TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO

SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI

DIREZIONE STADIO OLIMPICO E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN

GIOVANNI

IN CENTRO RALLENTAMENTI SU LUNGOTEVERE CENCI DA LUNGOTEVERE AVENTINO A VIA

BEATRICE CENCI VERSO PONTE CAVOUR

A SAN PIETRO CHIUSO IL SOTTOPASSO DI LARGO GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DI

GREGORIO VII

QUESTA SERA ALLE 20:45 ALLO STADIO OLIMPICO L’ITALIA AFFRONTA LA GRECIA,

INCONTRO VALIDO PER LE QUALIFICAZIONI AI CAMPIONATI EUROPEI, MODIFICHE ALLA

VIABILITÀ IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE

