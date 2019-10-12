Traffico Roma del 12-10-2019 ore 19:30
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SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER
TRAFFICO DA VIA ARDEATINA A VIA TUSCOLANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA VIA APPIA-
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA TUSCOLANA
ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE: SI TRATTA DI UN INCIDENTE CON UNA MINICAR
RIBALTATA
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DAL RACCORDO ANULARE A VIA
DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
CODE A TRATTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI
SEMPRE VERSO IN CENTRO CITTÀ.
TRAFFICO INTENSO CON CODE SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO DA
VIA TIBURTINA A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI. RICORDIAMO LA PARTITA DI QUESTA
SERA ALLE 20,45 ALLO STADIO OLIMPICO DOVE L’ITALIA AFFRONTERÀ LA GRECIA;
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE
IN CENTRO RALLENTAMENTI SU LUNGOTEVERE DE CENCI DA LUNGOTEVERE AVENTINO A
VIA BEATRICE CENCI VERSO PONTE CAVOUR
CODE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma