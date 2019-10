Traffico Roma del 12-10-2019 ore 19:30

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER

TRAFFICO DA VIA ARDEATINA A VIA TUSCOLANA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

RALLENTAMENTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA VIA APPIA-

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA TUSCOLANA

ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE: SI TRATTA DI UN INCIDENTE CON UNA MINICAR

RIBALTATA

RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DAL RACCORDO ANULARE A VIA

DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.

CODE A TRATTI SULLA VIA SALARIA DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI

SEMPRE VERSO IN CENTRO CITTÀ.

TRAFFICO INTENSO CON CODE SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO DA

VIA TIBURTINA A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI. RICORDIAMO LA PARTITA DI QUESTA

SERA ALLE 20,45 ALLO STADIO OLIMPICO DOVE L’ITALIA AFFRONTERÀ LA GRECIA;

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE

IN CENTRO RALLENTAMENTI SU LUNGOTEVERE DE CENCI DA LUNGOTEVERE AVENTINO A

VIA BEATRICE CENCI VERSO PONTE CAVOUR

CODE SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma