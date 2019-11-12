Traffico Roma del 12-11-2019 ore 07:30
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TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN
PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE
DAL GRA A VIALE DI TOR DI QUINTO E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA anche a
causa di un incidente, E a seguire altre code per il traffico dal GRA A VIA
DI GROTTAROSSA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST.
DA SEGNALARE LA COMPLETA RIAPERTURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, RIMASTA
A LUNGO CHIUSA IN SEGUITO AL MALTEMPO DI IERI.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED
APPIA, OLTRE AL TRAFFICO è SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO
SVINCOLO PER LA VIA TUSCOLANA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E
TIBURTINA.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, SULLA
VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA
DI MALAFEDE
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma