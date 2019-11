Traffico Roma del 12-11-2019 ore 08:00

TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI vie consolari IN entrata IN CITTÀ, IN

PARTICOLARE A ROMA NORD CODE SULLE VIE cassia e FLAMINIA, DAL GRA A VIA

DeI due ponti, e sulla E SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE.

code per incidente sul TRATTO URBANO DELL’A24 da viale togliatti a via

fiorentini verso lA TANGENZIALE EST.

sulla tangenziale est, verso lo stadio olimpico incolonnamenti da via delle

valli a via dei campi sportivi.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, rallentamenti dalla centrale del latte al

bivio a24, e a seguire CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED ArdeatInA;

IN ESTERNA SI RALLENTA TRA via di casal del marmo e via del pescaccio, e

tra PRENESTINA E nomentana.

A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL DI DECIMA all’eur, SULLA VIA DEL

MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI

MALAFEDE

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma