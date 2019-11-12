Traffico Roma del 12-11-2019 ore 09:00
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A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI,
E SULLA E SALARIA DA VILLA SPADA ALLa tang.est.
CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI A VIA
FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE EST, a segiuire code a tratti per il
traffico a partire da portonaccio.
SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO INCOLONNAMENTI DA VIA dei
monti tiburtini A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, mentre verso san govvani code da
san lorenzo a viale castrense.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA CENTRALE DEL LATTE AL
BIVIO A24, E A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA;
IN ESTERNA SI RALLENTA TRA la via cassia e la VIA Del mare, E dalla
diramazione di roma sud alla tiburtina.
A ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI ALL’EUR, SULLA VIA DEL MARE
ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma