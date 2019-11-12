Traffico Roma del 12-11-2019 ore 09:30



A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI,

E SULLA E SALARIA DA VILLA SPADA ALLa tang.est.

CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA A VIA FIORENTINI

VERSO LA TANGENZIALE EST; incolonnamenti anche in uscita dalla città da tor

cervara al gra.

ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI CASAL MONASTERO INTERESSATA VIA DI

SANT’ALESSANDRO FRA VIA BELMONTE IN SABINA E VIA DEI RADAR: TRAFFICO

RALLENTATO IN DIREZIONE DLLA VIA TIBURTINA

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE AL PORTUENSE PROPRIO SULLA VIA PORTUENSE

ALTEZZA Via della Casetta Mattei.

SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO INCOLONNAMENTI DAlla VIA

tiburtina A VIA DEI CAMPI sportivi.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA salaria alla

tiburtina, dalla casilina alla via del mare.

IN ESTERNA SI RALLENTA dall’aurelia alla laurentina e dalla diramazione di

roma sud alla centrale del latte.

A ROMA SUD CODE sull’intero percorso della roma-fiumiicno dal gra a via

isacco newton, e sulla PONTINA DA TOR DE CENCI ALL’EUR.

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AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma