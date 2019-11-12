Traffico Roma del 12-11-2019 ore 09:30
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A ROMA NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI,
E SULLA E SALARIA DA VILLA SPADA ALLa tang.est.
CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DAL GRA A VIA FIORENTINI
VERSO LA TANGENZIALE EST; incolonnamenti anche in uscita dalla città da tor
cervara al gra.
ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI CASAL MONASTERO INTERESSATA VIA DI
SANT’ALESSANDRO FRA VIA BELMONTE IN SABINA E VIA DEI RADAR: TRAFFICO
RALLENTATO IN DIREZIONE DLLA VIA TIBURTINA
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE AL PORTUENSE PROPRIO SULLA VIA PORTUENSE
ALTEZZA Via della Casetta Mattei.
SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO INCOLONNAMENTI DAlla VIA
tiburtina A VIA DEI CAMPI sportivi.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA salaria alla
tiburtina, dalla casilina alla via del mare.
IN ESTERNA SI RALLENTA dall’aurelia alla laurentina e dalla diramazione di
roma sud alla centrale del latte.
A ROMA SUD CODE sull’intero percorso della roma-fiumiicno dal gra a via
isacco newton, e sulla PONTINA DA TOR DE CENCI ALL’EUR.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma