Traffico Roma del 12-11-2019 ore 10:00

A ROMA NORD CODE SULLa vie cassia e flaminia a partire dal gra

rispettivamente sino a via di grottarossa e sino a viale di tor di quinto.

code anche SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST.

CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA tor cervara A VIA

FIORENTINI VERSO LA TANGENZIALE ESt.

ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI CASAL MONASTERO INTERESSATA VIA DI

SANT’ALESSANDRO FRA VIA BELMONTE IN SABINA E VIA DEI RADAR: TRAFFICO

RALLENTATO IN DIREZIONE DLLA VIA TIBURTINA

SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO INCOLONNAMENTI DALLA VIA

TIBURTINA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, e a seguire rallentamenti da viale di

tor di quinto alla galleria giovanni xxiii. code anche verso san giovanni

da san lorenzo a viale castrense.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI DALLA SALARIA ALLA

TIBURTINA, DALLA CASILINA ALLA pontina.

IN ESTERNA SI RALLENTA DALLa roma-fiumicino alla via del mare e dalla

casilina alla tiburtina.

