Traffico Roma del 12-11-2019 ore 12:30
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A ROMA NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DE LA STORTA
E TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
traffico rallentato PER incidente SULLA Circonvallazione Cornelia IN
Prossimità DI Via Giovanni Battista Somis in direzione Via Pineta
Sacchetti; CODE CONSEGUENTI IN VIA DI BOCCEA A PARTIRE DA VIA DI VAL
CANNUTA.
NELLA ZONA DEL VATICANO TRAFFICO RALLENTATO IN Via Anastasio II E Via Cipro
In direzione DI Piazzale Degli Eroi.
SEMPRE IN CENTRO RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE FRA PIAZZA ADRIANA E PONTE
MAZZINI IN DIREZIONE DI PONTE GARIBALDI.
CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA IN DIREZIONE DI
VIA GREGORIO VII.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma