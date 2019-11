Traffico Roma del 12-11-2019 ore 12:30

A ROMA NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DE LA STORTA

E TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

traffico rallentato PER incidente SULLA Circonvallazione Cornelia IN

Prossimità DI Via Giovanni Battista Somis in direzione Via Pineta

Sacchetti; CODE CONSEGUENTI IN VIA DI BOCCEA A PARTIRE DA VIA DI VAL

CANNUTA.

NELLA ZONA DEL VATICANO TRAFFICO RALLENTATO IN Via Anastasio II E Via Cipro

In direzione DI Piazzale Degli Eroi.

SEMPRE IN CENTRO RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE FRA PIAZZA ADRIANA E PONTE

MAZZINI IN DIREZIONE DI PONTE GARIBALDI.

CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOVIA DI LUNGOTEVERE IN SASSIA IN DIREZIONE DI

VIA GREGORIO VII.

