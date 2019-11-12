Traffico Roma del 12-11-2019 ore 15:30
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SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA CASSIA TRA VIA MONTE PELOSO E GROTTAROSSA
VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI ANCHE IN USCITA DA ROMA TRA VIA DEI
DUE PONTI E IL RACCORDO.
RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEL FORO
ITALICO IN ENTRATA A ROMA.
TRAFFICATA VIA PINETA SACCHETTI CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA
E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA VIA TRIONFALE. E TRA LA GALLERIA GIOVANNI
XXIII E VIA SAN CLETO PAPA VERSO LA CIRNCONVALLAZIONE.
DISAGI PER L’INTENSO TRAFFICO IN VIA DEL FORO ITALICO CON RALLENTAMENTI
DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA
DEI VILLINI STESSA SITUAZIONE IN VIALE GIULIO CESARE ALL’ALTEZZA DI VIA
FABIO MASSIMO..
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA ACAIA NEI PRESSI DI VIA VETULONIA
ED IN VIA ISACCO NEWTON ALL’ALTEZZA DELLA PORTUENSE.
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
PONTINA ED APPIA. RALLENTAMENTI ANCHE IN IN TERNA TRA BUFALOTTA
E PRENESTINA .
SULLA METRO A È CHIUSA LA STAZIONE DI SPAGNA PER UN GUASTO TECNICO I TRENI
TRANSITANO SENZA FERMARSI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma