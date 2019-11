Traffico Roma del 12-11-2019 ore 16:30

SI VIAGGIA RALLENTATI SULLA VIA CASSIA TRA VIA MONTE PELOSO E GROTTAROSSA

VERSO IL CENTRO CITTA’. RALLENTAMENTI ANCHE IN USCITA DA ROMA TRA VIA DEI

DUE PONTI E IL RACCORDO.

RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E VIA DEL FORO

ITALICO IN ENTRATA A ROMA.

TRAFFICATA VIA PINETA SACCHETTI CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA

E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO LA VIA TRIONFALE. E TRA LA GALLERIA GIOVANNI

XXIII E VIA SAN CLETO PAPA VERSO LA CIRNCONVALLAZIONE.

DISAGI PER L’INTENSO TRAFFICO IN VIA DEL FORO ITALICO CON RALLENTAMENTI

DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA

DEI VILLINI STESSA SITUAZIONE IN VIALE GIULIO CESARE ALL’ALTEZZA DI VIA

FABIO MASSIMO..

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA ACAIA NEI PRESSI DI VIA VETULONIA

ED IN VIA ISACCO NEWTON ALL’ALTEZZA DELLA PORTUENSE.

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE

PONTINA ED APPIA. RALLENTAMENTI ANCHE IN IN TERNA TRA BUFALOTTA

E PRENESTINA .

SULLA METRO A È CHIUSA LA STAZIONE DI SPAGNA PER UN GUASTO TECNICO I TRENI

TRANSITANO SENZA FERMARSI.

