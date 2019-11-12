Traffico Roma del 12-11-2019 ore 17:00
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LE PIOGGE DI QUESTE ORE STANNO RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE UN PO’ OVUNQUE,
CI SONO ANCHE ALLAGAMENTI.
IN PARTICOLARE DEGLI .ALLAGAMENTI SONO SEGNALATI IN VIA DELLA MAGLIANA CON
RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLE LUPARA. ED IN VIA MARCO SIMONE
IN PROSSIMITA’ DI VIA PALOMBARESE.
RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTI ANCHE IN VIA TEMISTOCLE CALZECCHI ONESTI
ALL’INTERSEZIONE CON VIA TULLIO LEVI CIVITA.
RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER ALLAGAMENTI SULLA VIA SALARIA NEI PRESSI DI
VIA MONTEVARCHI VERSO IL RACCORDO.
SEGNALAZIONE INVECE DI ALBERI SULLA STRADA IN VIA ASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA
GIUSITINIANA , IN VIA MATTIA BATTISTINI IN PROSSIMITA’ DI VIA CARDINALE
MERCATI E ALL’ARDEATINO NEI PRESSIDIPIAZZA FEDERICO MARCELLO LANTE.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIALE DEL MURO TORTO ALTEZZA SOTTOVIA
CORSO D’ITALIA VERSO LA NOMENTANA. STESSA SITUAZIONE IN VIALE GIULIO CESARE
ALL’ALTEZZA DI VIA FABIO MASSIMO..
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE ANICIO GALLO ALL’INCROCIO CON VIA
QUINTO SERTORIO E A CENTOCELLE IN VIA DEI CASTANI NELLE VICINANZE DI VIA
DEI GLICINI
SEMPRE PER INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA ANCHE IN VIA ACAIA NEI PRESSI DI
VIA VETULONIA ED IN VIA ISACCO NEWTON ALL’ALTEZZA DELLA PORTUENSE.
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE
USCITE ROMA FIUMICINO ED APPIA. RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI ANCHE IN
INTERNA TRA LE USCITE CASSIA ED APPIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma